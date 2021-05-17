Армия Израиля уничтожила бункер террористов на юге Газы
Израильские ВВС уничтожили подземную инфраструктуру ХАМАС в Хан Юнисе, на юге сектора Газы. Перед этим военные нанесли удары по домам командиров группировки.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Этот бункер, вход в который вел из жилого здания, располагался в непосредственной близости от детского сада (29 метров) и мечети (60 метров).
במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021
Напомним, группировки ХАМАС и "Исламский джихад" за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет. После непродолжительного затишья обстрелы из Газы возобновились.
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что группировка ХАМАС обанкротилась, а ее доктрина "подземной битвы" провалилась. Однако армия Израиля должна быть начеку, ожидается продолжение боев.