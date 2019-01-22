Израиль испытал новую систему противоракетной обороны

Иллюстративное фото (facebook.com militaryparitet)

Испытания признали успешными, поскольку ракета-перехватчик попала в цель

Министерство обороны Израиля заявило, что страна успешно испытала передовую систему противоракетной обороны "Стрела-3", которая способна противостоять угрозам баллистических ракет за пределами атмосферы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости Израиля".

Так, около 6 утра в центральных районах Израиля были слышны взрывы, а в небе над морем были видны следы пролета ракет. Выяснилось, что это были совместные израильско-американские испытания новой системы "Стрела".

"Испытания новой системы противоракетной обороны прошли в районе пляжа Пальмахим... Испытания были признаны успешными - ракета-перехватчик попала в цель. Система предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия за пределами атмосферы", - говорится в сообщении издания.

Подчеркивается также, что в феврале прошлого года Израиль и США также проводили испытания "Стрелы-3". Хотя ракеты и не попали в назначенные цели, но эксперимент получил оценку "хорошо", так как собственно его целью было отслеживание траекторий полета новых противоракет.

Напомним, в ноябре 2012 года в Израиле успешно прошли испытания новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) "Праща Давида", известной также как "Волшебная палочка".

Как писало РБК-Украина, в июле 2018 года израильские военные применили против ракет, выпущенных на сирийской территории вблизи границы Израиля в ходе внутренних столкновений, систему ПРО "Праща Давида".

Кроме того, 20 января 2019 года израильская система противоракетной обороны перехватила выпущенную из Сирии ракету.