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Израильская система ПРО перехватила выпущенную из Сирии ракету

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 14:55
Израильская система ПРО перехватила выпущенную из Сирии ракету
Фото: израильская система ПРО (nemo frenkel)

До этого сирийские власти сообщили об атаке авиации Израиля

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) перехватила выпущенную из Сирии ракету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Армии обороны Израиля в Twitter.

По данным израильской армии, сирийская сторона предприняла попытку ракетного обстрела, однако батарея ПРО на севере Голанских высот перехватила ракету. Отметим, незадолго до этого сирийское государственное агентство SANA заявило об отражении атаки израильской авиации на юге Сирии.

Израильская система ПРО перехватила выпущенную из Сирии ракету

Также сообщается, что пока неизвестно, была ли перехваченная сирийская ракета выпущена сирийскими ПВО в рамках "отражения атаки израильской авиации".

Напомним, ранее сообщалось, что в США сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа не торопиться с выводом войск из Сирии, пока джихадисты не будут окончательно побеждены.

Ранее также стало известно, что США и Израиль продолжат сотрудничество по Сирии и Ирану. В частности, комментируя решение Трампа о выводе войск из Сирии, госсекретарь Майк Помпео заверил, что это никак не отразится на тех сферах, в которых администрация США сотрудничает с Израилем.

 

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