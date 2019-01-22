Ізраїль випробував нову систему протиракетної оборони

Ілюстративне фото (facebook.com militaryparitet)

Випробування визнали успішними, оскільки ракета-перехоплювач потрапила у ціль

Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що країна успішно випробувала передову систему протиракетної оборони "Стріла-3", яка здатна протистояти загрозам балістичних ракет за межами атмосфери. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "Новини Ізраїля".

Так, близько 6 години ранку в центральних районах Ізраїлю були чутні вибухи, а в небі над морем було видно сліди прольоту ракет. З'ясувалося, що це були спільні ізраїльсько-американські випробування нової системи "Стріла".

"Випробування нової системи протиракетної оборони пройшли в районі пляжу Пальмахим... Випробування були визнані успішними - ракета-перехоплювач потрапила в ціль. Система призначена для перехоплення балістичних ракет дальнього радіусу дії за межами атмосфери", - сказано у повідомленні видання.

Підкреслюється також, що у лютому минулого року Ізраїль і США також проводили випробування "Стріли-3". Хоча ракети і не потрапили у призначені цілі, але експеримент отримав оцінку "добре", так як власне його метою було відстеження траєкторій польоту нових протиракет.

Нагадаємо, у листопаді 2012 року в Ізраїлі успішно пройшли випробування новітньої системи протиракетної оборони (ПРО) "Праща Давида", відомої також як "Чарівна паличка".

Як писало РБК-Україна, у липні 2018 року ізраїльські військові застосували проти ракет, випущених на сирійській території поблизу кордону Ізраїлю у ході внутрішніх зіткнень, систему ПРО "Праща Давида".

Крім того, 20 січня 2019 року ізраїльська система протиракетної оборони перехопила випущену з Сирії ракету.