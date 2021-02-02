Израиль хочет расширить COVID-вакцинацию. Прививку смогут получить все желающие

Фото: прививка (РБК-Украина)

Израиль планирует со среды расширить вакцинацию населения от коронавируса на все возрастные группы. На такой шаг хотят пойти из-за уменьшения спроса на прививку от COVID-19.

Об этом сообщило агентство The Times of Israel.

Израильские чиновники, как пишет агентство, должны в ближайшее время обсудить вопросы расширения COVID-вакцинации населения. Сейчас в Израиле прививку делают гражданам в возрасте свыше 35 лет.

Вакцинация в Израиле проводится препаратом, который разработали компании Pfizer и BioNTech.

По информации израильского агентства Newsru, по состоянию на 2 февраля первую дозу вакцины от коронавируса получили 3 165 400 граждан, а вторую - 1 824 525 человек. Только за вчера в Израиле первую прививку вакциной Pfizer/BioNTech сделали 83 тысячам граждан.

Напомним, вчера Израиль завершил вакцинацию от коронавируса в домах престарелых. От коронавируса вакцинировали всех жителей и работников социальных учреждений.

Добавим, СМИ писали, что в Израиле началась COVID-вакцинация старшеклассников, но с согласия родителей.