В Израиле начали вакцинацию от коронавируса старшеклассников

Фото: вакцина от коронавируса Pfizer (Yonatan Sindel/Flash90)

В Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников. Сейчас они не учаться из-за локдауна в стране.

Об этом сообщает Times of Israel.

Вакцинация детей в возрасте от 16 до 18 лет началась в субботу. Для получения школьником вакцины нужно согласие родителей.

Целью вакцинации старшеклассников сейчас является обеспечение их возвращения в школу, чтобы вовремя начать сдавать выпускные экзамены, необходимые для дальнейшего поступления в вузы.

В Израиле к воскресенью первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2,5 миллиона человек, более четверти от девятимиллионного населения страны. 973 тысячи человек уже получили и вторую дозу.

Сейчас в Израиле действует локдаун. Ожидается, что его смягчение может начаться 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 января, в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

Также известно, что правительство Германии рассчитывает получит 3 миллиона доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Это уже с учетом урезанных поставок от разработчика в первом квартале.