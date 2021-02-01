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Снова первые: в Израиле завершилась COVID-вакцинация в домах престарелых

Тель-Авив, Понедельник 01 февраля 2021 15:23
Снова первые: в Израиле завершилась COVID-вакцинация в домах престарелых
Фото: врач (enlacejudio.com)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 1 февраля, в Израиле завершилась вакцинация от коронавируса в домах престарелых. От COVID-19 привили всех жителей и работников социальных учреждений.

Об этом сообщает NewsRu.co.il.

Как сообщили в службе "Маген Давид Адом", Израиль стал первой страной, в которой полностью вакцинировали всех граждан, которые находятся или работают в домах престарелых.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на 1 февраля, первую дозу вакцины от COVID получили 3,08 млн человек, а полностью вакцинировались - 1,79 млн человек.

Вакцинация проводилась исключительно препаратом компании Pfizer.

Напомним, в Израиле от коронавируса вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили более трех миллионов израильтян.

Кроме того, в Израиле увеличили штраф за нарушение требований карантина в стране. Теперь штраф составит 10 тысяч шекелей.

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