Ізраїль хоче розширити COVID-вакцинацію. Щеплення зможуть отримати всі бажаючі

Фото: щеплення (РБК-Україна)

Ізраїль планує з середи розширити вакцинацію населення від коронавірусу на всі вікові групи. На такий крок хочуть піти через зменшення попиту на щеплення від COVID-19.

Про це повідомило агентство The Times of Israel.

Ізраїльські чиновники, як пише агентство, мають найближчим часом обговорити питання розширення COVID-вакцинації населення. Зараз в Ізраїлі щеплення роблять громадянам у віці понад 35 років.

Вакцинація в Ізраїлі проводиться препаратом, який розробили компанії Pfizer та BioNTech.

За інформацією ізраїльського агентства Newsru, станом на 2 лютого першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 3 165 400 громадян, а другу - 1 824 525 осіб. Лише за вчора в Ізраїлі перше щеплення вакциною Pfizer/BioNTech зробили 83 тисячам громадян.

Нагадаємо, вчора Ізраїль завершив вакцинацію від коронавірусу у будинках для літніх. Від коронавірусу вакцинували всіх мешканців та працівників соціальних установ.

Додамо, ЗМІ писали, що в Ізраїлі почалася COVID-вакцинація старшокласників, але за згоди батьків.