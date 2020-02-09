Израиль готовит новую карту своих земель в рамках мирного плана Трампа

Израиль приступил к составлению точной карты земель Западного берега, которые будут аннексированы в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Jerusalem Post.

По его словам, это не займет много времени, а сама карта Западного берега реки Иордан будет готова через несколько недель.

"Мы находимся в процессе составления карты территории, которая будет частью Израиля в соответствии с планом Трампа", - заявил Нетаньяху.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз и Лига арабских государств отвергли мирный план Трампа для Израиля и Палестины. В частности, ЕС выступает за создание двух стран на основе границ 1967 года с равноценным обменом территориями.

В конце января Белый дом опубликовал американский план ближневосточного урегулирования. Согласно плану, сектор Газа и палестинскую часть Западного берега предлагается связать скоростным транспортным сообщением. Столицей арабского государства могут признать Восточный Иерусалим. В то же время столицей Израиля будет признан весь Иерусалим.