Ізраїль готує нову карту своїх земель в рамках мирного плану Трампа

Ізраїль приступив до складання точної карти земель Західного берега, які будуть анексовані в рамках мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Jerusalem Post.

За його словами, це не займе багато часу, а сама карта Західного берега річки Йордан буде готова через кілька тижнів.

"Ми знаходимося в процесі складання карти території, яка буде частиною Ізраїлю відповідно до плану Трампа", - заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз і Ліга арабських держав відкинули мирний план Трампа для Ізраїлю і Палестини. Зокрема, ЄС виступає за створення двох країн на основі кордонів 1967 року з рівноцінним обміном територіями.

В кінці січня Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання. Згідно з планом, сектор Газу і палестинську частину Західного берега пропонується зв'язати швидкісним транспортним сполученням. Столицею арабської держави можуть визнати Східний Єрусалим. Водночас столицею Ізраїлю буде визнаний весь Єрусалим.