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У Трампа заявили, что Израиль откажется от аннексии Иорданской долины до выборов

Новости » В мире     07.02.2020 - 11:07
У Трампа заявили, что Израиль откажется от аннексии Иорданской долины до выборов
Фото: Джаред Кушнер (flickr.com/polandmfa)

Советник Трампа заявил, что ответственность за эскалацию конфликта в регионе лежит на правительстве Палестины

Израиль не будет предпринимать действия относительно аннексии Иорданской долины до проведения повторных парламентских выборов, назначенных на 2 марта. Об этом заявил старший советник президента США Джаред Кушнер, передает радиостанция Kan.

По его словам, Израиль пообещал не предпринимать шагов по аннексии до окончания выборов.

"Политический план правительства (Израиля - ред.) преследует две основные цели: предоставить палестинцам возможность для лучшей жизни и обеспечить безопасность Израиля", - сообщил Кушнер.

Также советник Трампа заявил, что ответственным за эскалацию конфликта в регионе после презентации мирного плана президента США по Ближнему Востоку является президент Палестины Махмуд Аббас.

Напомним, 19 ноября 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан. Одобрение законопроекта произошло после изменения политики США в отношении израильских поселений.

В январе президент США Дональд Трамп представил мирный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Согласно плану предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицу в Восточном Иерусалиме.

Впоследствии лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о разрыве отношений, в том числе в области обороны, с Соединенными Штатами и Израилем из-за мирного плана американского президента Дональда Трампа.

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