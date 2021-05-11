Нетаньяху: принято решение усилить удары по Сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил организации ХАМАС ударами, "которых они не ждали". По его словам, Израиль принял решение об усилении атак на позиции ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом пишет израильский портал newsru.co.il .

"ХАМАС получит удары, которых он не ждал, поэтому это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы",- сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также призвал граждан строго соблюдать предписания службы тыла Израиля.

"Эти предписания спасают жизнь, их нужно неукоснительно выполнять", - подчеркнул он.