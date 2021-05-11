Нетаньяху: принято решение усилить удары по Сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил организации ХАМАС ударами, "которых они не ждали". По его словам, Израиль принял решение об усилении атак на позиции ХАМАС в Секторе Газа.
"ХАМАС получит удары, которых он не ждал, поэтому это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы",- сказал Нетаньяху.
Израильский премьер также призвал граждан строго соблюдать предписания службы тыла Израиля.
"Эти предписания спасают жизнь, их нужно неукоснительно выполнять", - подчеркнул он.
Напомним, новая фаза конфликта между Палестиной и Израилем разгорелась на фоне массовых беспорядков в Иерусалиме. ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум вывести всех военных и полицию с Храмовой горы и квартала Шейх Джарах, а затем нанес ракетный удар, на который израильские военные ответили тем же.
Из-за обстрелов из Сектора Газа израильские военные начали спецоперацию "Страж стен". Спецоперацию объявили после того, как ХАМАС выпустил по Израилю более 200 ракет.
На фоне обострения израильско-палестинского конфликта МИД Украины дал рекомендации украинцам, находящимся в Израиле.