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Нетаньяху: принято решение усилить удары по Сектору Газа

Новина українською → Израиль, Вторник 11 мая 2021 16:49
Нетаньяху: принято решение усилить удары по Сектору Газа Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил организации ХАМАС ударами, "которых они не ждали". По его словам, Израиль принял решение об усилении атак на позиции ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом пишет израильский портал newsru.co.il.

"ХАМАС получит удары, которых он не ждал, поэтому это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы",- сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также призвал граждан строго соблюдать предписания службы тыла Израиля.

"Эти предписания спасают жизнь, их нужно неукоснительно выполнять", - подчеркнул он.

Напомним, новая фаза конфликта между Палестиной и Израилем разгорелась на фоне массовых беспорядков в Иерусалиме. ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум вывести всех военных и полицию с Храмовой горы и квартала Шейх Джарах, а затем нанес ракетный удар, на который израильские военные ответили тем же.

Из-за обстрелов из Сектора Газа израильские военные начали спецоперацию "Страж стен". Спецоперацию объявили после того, как ХАМАС выпустил по Израилю более 200 ракет.

На фоне обострения израильско-палестинского конфликта МИД Украины дал рекомендации украинцам, находящимся в Израиле.

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