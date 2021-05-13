Ізраїль готує наземну операцію проти ХАМАСу
Армія оборони Ізраїлю розробляє план наземної операції в Секторі Газа. Поки розробка плану операції знаходиться на початковому етапі.
Про це повідомляє The Guardian.
Поки ізраїльські військові для ударів по об'єктах Хамасу застосовували лише авіацію. У свою чергу з Сектора Газа по Ізраїлю випускають ракетні залпи.
"Плани нападу, які знаходяться на початковій стадії і ще не затверджені, будуть представлені військовим керівникам пізніше в четвер, які розглянуть питання про те, чи слід передати їх уряду Ізраїлю", - заявив офіційний представник ізраїльської армії.
Нагадавши, ситуація між Ізраїлем і Палестиною загострилася 10 травня. У День Єрусалиму з Сектора Газа по ізраїльських містах були випущені сотні ракет. У відповідь Ізраїль почав операцію "Страж стін", спрямовану проти терористичної групи ХАМАС.
Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що було прийнято посилити удари по газі.
Як писало РБК-Україна, ввечері 12 травня Ізраїль схвалив нові удари по символах Хамасу.