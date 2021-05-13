Ізраїль готує наземну операцію проти ХАМАСу

Поки ізраїльські військові для ударів по об'єктах Хамасу застосовували лише авіацію. У свою чергу з Сектора Газа по Ізраїлю випускають ракетні залпи.

"Плани нападу, які знаходяться на початковій стадії і ще не затверджені, будуть представлені військовим керівникам пізніше в четвер, які розглянуть питання про те, чи слід передати їх уряду Ізраїлю", - заявив офіційний представник ізраїльської армії.