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Ізраїль готує наземну операцію проти ХАМАСу

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Ізраїль, Четвер 13 травня 2021 12:12
Ізраїль готує наземну операцію проти ХАМАСу Фото: ізраїльські військові готуються до наземної операції в Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Армія оборони Ізраїлю розробляє план наземної операції в Секторі Газа. Поки розробка плану операції знаходиться на початковому етапі.

Про це повідомляє The Guardian.

Поки ізраїльські військові для ударів по об'єктах Хамасу застосовували лише авіацію. У свою чергу з Сектора Газа по Ізраїлю випускають ракетні залпи.

"Плани нападу, які знаходяться на початковій стадії і ще не затверджені, будуть представлені військовим керівникам пізніше в четвер, які розглянуть питання про те, чи слід передати їх уряду Ізраїлю", - заявив офіційний представник ізраїльської армії.

Нагадавши, ситуація між Ізраїлем і Палестиною загострилася 10 травня. У День Єрусалиму з Сектора Газа по ізраїльських містах були випущені сотні ракет. У відповідь Ізраїль почав операцію "Страж стін", спрямовану проти терористичної групи ХАМАС.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що було прийнято посилити удари по газі.

Як писало РБК-Україна, ввечері 12 травня Ізраїль схвалив нові удари по символах Хамасу.

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