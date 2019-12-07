Израиль допустил бомбардировки Ирана для остановки ядерной программы

Израиль рассматривает вариант бомбардировки объектов в Иране для остановки ядерной программы Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца изданию Corriere della Sera.

По его словам, разработка и испытания Ираном ракет большой дальности, которые способны нести ядерное оружие, угрожает не только Израилю и Саудовской Аравии.

На вопрос, готов ли Израиль прибегнуть к бомбардировке Ирана, Кац ответил: "Да, это вариант. Мы не позволим Ирану производить ядерное оружие. Если это будет последняя возможность предотвратить это, мы будем действовать военным образом".

Кац отметил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана является действенным инструментом, но, по его мнению, европейские страны должны занимать более жесткую позицию в отношении Тегерана.

Напомним, 18 ноября США смягчили свою позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, заявив, что такие поселения не нарушают международное право.

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан. Законопроект будет рассматриваться в израильском парламенте.

Кроме того, Палата представителей США приняла резолюцию, которая поддерживает решение израильско-палестинского конфликта только с позиции "два государства для двух народов", что согласуется с предыдущей политикой США.