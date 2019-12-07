Ізраїль допустив бомбардування Ірану для зупинки ядерної програми

Ізраїль розглядає варіант бомбардування об’єктів в Ірані для зупинки ядерної програми Тегерана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца виданню Corriere della Sera.

За його словами, розробка та випробування Іраном ракет великої дальності, які здатні нести ядерну зброю, загрожує не тільки Ізраїлю та Саудівській Аравії.

На запитання, чи готовий Ізраїль вдатися до бомбардування Ірану, Кац відповів: "Так, це варіант. Ми не дозволимо Ірану виробляти ядерну зброю. Якщо це буде остання можливість запобігти цьому, ми будемо діяти військовим чином".

Кац зазначив, що санкції Сполучених Штатів проти Ірану є дієвим інструментом, але, на його думку, європейські країни мають займати більш жорстку позицію щодо Тегерана.

Нагадаємо, 18 листопада США пом'якшили свою позицію щодо ізраїльських поселень на Західному березі Йордану, заявивши, що такі поселення не порушують міжнародне право.

Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини річки Йордан. Законопроект буде розглядатися в ізраїльському парламенті.

Крім того, Палата представників США ухвалила резолюцію, яка підтримує рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту тільки з позиції "дві держави для двох народів", що узгоджується з попередньою політикою США.