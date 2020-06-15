Израиль в ближайшие недели ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной, - МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министры иностранных дел Украины и Израиля провели телефонный разговор

Кнессет (парламент - ред.) Израиля в ближайшие недели планирует ратифицировать соглашение о свободной торговле с Украиной. Соответствующее заявление в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сделал глава МИД Израиля Габи Ашкенази.

Об это сообщили в пресс-службе МИД.

Как отметили в министерстве, Кулеба и Ашкенази 15 июня провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопрос соглашения о ЗСТ между странами.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - сообщили в МИД.

Также министры обменялись приглашениями посетить Украину и Израиль соответственно.

Отмечается, что новый парламент Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года.

Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем было подписано еще 21 января 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что после ратификации соглашения о ЗСТ на территории стран будут открыты Офисы по инвестициям и высоким технологиям.

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Автор: Игорь Литвиненко