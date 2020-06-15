ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїль в найближчі тижні ратифікує угоду про ЗВТ з Україною, - МЗС

Новини » Економіка     15.06.2020 - 21:11
Ізраїль в найближчі тижні ратифікує угоду про ЗВТ з Україною, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністри закордонних справ України та Ізраїлю провели телефонну розмову

Кнесет (парламент - ред.) Ізраїлю в найближчі тижні планує ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Україною. Відповідну заяву у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой зробив глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Як відзначили в міністерстві, Кулеба і Ашкеназі 15 червня провели телефонну розмову, в ході якої сторони обговорили питання угоди про ЗВТ між країнами.

"На запит глави МЗС України, міністр закордонних справ Держави Ізраїль запевнив, що новий Кнесет Ізраїлю має намір в найближчі тижні ратифікувати угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем", - повідомили в МЗС.

Також міністри обмінялися запрошеннями відвідати Україну та Ізраїль відповідно.

Наголошується, що новий парламент Ізраїлю був приведений до присяги 17 травня 2020 року.

Нагадаємо, угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем було підписано ще 21 січня 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що після ратифікації угоди про ЗВТ на території країн будуть відкриті Офіси з інвестицій та високих технологій.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УкраїнаІзраїльЗВТ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся