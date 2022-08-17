Как изменятся цены на бензин, дизель и автогаз после возврата акциза: прогноз эксперта

Предложенный правительством возврат акциза на топливо существенно не повлияет на розничные цены. Этому будет способствовать падение мировых цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как отметил Куюн, налоги с топлива в мире являются очень мощным источником поступлений в госбюджеты.

"Поэтому возврат налогов на топливо были вопросом времени", - сказал он и напомнил, что отмена налогов весной помогла снизить цены на бензин на 10-12 гривен.

В то же время Куюн считает правильным предложение Кабмина установить одинаковые акцизы на бензин, дизтопливо и автогаз, который будет составлять около 4 гривен на литр. "Это 8% от цены бензина или дизтоплива и более 10% на сжиженный газ. Это налоговая нагрузка небольшая", - сказал он.

По его словам, до войны на бензин налоговая нагрузка была 45% - это акциз плюс НДС.

Куюн отметил, что акциз существенно не повлияет на цены топлива и напомнил, что цены на нефть продолжают падать. "Вчера были хорошие новости, что нефть упала до 92 долларов за баррель, соответственно цены на нефтепродукты сейчас попадают на мировом рынке. Цены закупочные будут снижаться. И сейчас очень хороший момент, чтобы ввести эти акцизы. И для потребителя это пройдет незаметно", - сказал эксперт.

По его словам, "не будет скачка цена автозаправочных станциях, хотя безусловно, этот налог в структуре цены появится".