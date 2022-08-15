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Как возврат акцизов повлияет на цену бензина и дизеля: прогноз министра инфраструктуры

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 16:03
Как возврат акцизов повлияет на цену бензина и дизеля: прогноз министра инфраструктуры Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Возврат акциза на топливо не повлияет на цену дизеля на АЗС. В то же время бензин может подорожать в случае, если Рада поддержит законопроект Кабмина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Сейчас цена на мировых рынках продолжает падать... Я надеюсь, что розничные цены на дизель вообще не изменятся, а на бензин влияние будет незначительным", - сказал он.

По его словам, сейчас цены на топливо в Украине снижаются, несмотря на девальвацию гривны. Он надеется, что падение мировых цен на нефть позволит удержаться ценам на АЗС в Украине.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало частичный возврат ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно. Кабинет министров уже подал соответствующий законопроект в Раду.

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