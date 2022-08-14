Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз

Правительственный законопроект предлагает отказаться от "нулевой" ставки акциза и установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта .

Ставка акциза 100 евро на 1000 литров будет установлена на все виды топлива: бензины моторные, тяжелые дистилляты, другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан и изобутан.

НДС и в дальнейшем будет оставаться без изменений - 7%.

Как отмечается в законопроекте, увеличение акциза спровоцировано дефицитом средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, которые были привлечены государством на развитие сети автомобильных дорог.

"В то же время реализация его положений позволит, в частности, увеличить поступления в Государственный бюджет Украины акцизного налога минимум на 2 млрд гривен ежемесячно исходя из нынешних темпов импорта", - отмечается в законопроекте.