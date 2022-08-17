Як зміняться ціни на бензин, дизель та автогаз після повернення акцизу: прогноз експерта

Запропоноване урядом повернення акцизу на пальне суттєво не вплине на роздрібні ціни. Цьому сприятиме падіння світових цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив Куюн, податки з пального у світі є дуже потужним джерелом надходжень до держбюджетів.

"Тому повернення податків на пальне були питанням часу", - сказав він та нагадав, що скасування податків навесні допомогло знизити ціни на бензин на 10-12 гривень.

Водночас Куюн вважає правильним пропозицію Кабміну встановити однакові акцизи на бензин, дизпаливо та автогаз, який складатиме близько 4 гривень на літр. "Це 8% від ціни бензину або дизпалива і більше 10% на скраплений газ. Це податкове навантаження невелике", - сказав він.

За його словами, до війни на бензин податкове навантаження було 45% - це акциз плюс ПДВ.

Куюн зазначив, що акциз суттєво не вплине на ціни пального та нагадав, що ціни на нафту продовжують падати. "Вчора були гарні новини, що нафта впала до 92 доларів за барель, відповідно ціни на нафтопродукти зараз попадають на світовому ринку. Ціни закупівельні будуть знижуватися. І зараз дуже гарний момент, щоб ввести ці акцизи. І для споживача це пройде непомітно", - сказав експерт.

За його словами, "не буде стрибка ціна автозаправних станціях, хоча безумовно, цей податок в структурі ціни з'явиться".