Как изменится курс гривны к доллару в следующие три года: прогноз правительства
Кабинет министров подал в Верховную раду Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Среди прочего документ содержит прогноз курса гривны к доллару в следующие годы.
Документ размещен на официальном сайте Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета.
По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривны к доллару "будет оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году".
В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году - 28,8 гривен за доллар, в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.
Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.
Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.
Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.