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Как изменится курс гривны к доллару в следующие три года: прогноз правительства

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 15:46
Как изменится курс гривны к доллару в следующие три года: прогноз правительства Фото: по прогнозу правительства, курс доллара составит 28 гривен в 2021 году
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подал в Верховную раду Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Среди прочего документ содержит прогноз курса гривны к доллару в следующие годы.

Документ размещен на официальном сайте Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета.

По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривны к доллару "будет оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году".

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году - 28,8 гривен за доллар, в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.

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