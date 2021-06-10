Як зміниться курс гривні до долара у наступні три роки: прогноз уряду

Кабінет міністрів подав до Верховної ради Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Серед іншого документ містить прогноз курсу гривні до долара у наступні роки.

За прогнозом уряду, у 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар у середньому по року".

У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.