Агентство S&P прогнозирует рост курса доллара к концу года до 29,50 гривен

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.

Об этом говорится в сообщении агентства .

Согласно прогнозу S&P, концу 2022 года курс вырастет до 30,00 гривен за доллар, в 2023 году - до 31,00 гривен за доллар, в 2024 году - до 31,00 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2021 год - 28,12 грн/доллар; 2022 год - 27,96 грн/доллар; 2023 год - 28,10 грн/доллар; 2024 год - 28,10 грн/доллар; 2025 год - 28,10 грн/доллар.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.