Как изменится курс гривны к доллару до 2026 года: прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный Меморандум с МВФ.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 3,5% до 3,2%. В 2022 году рост составит 3,6%, в 2023 году - 3,4%, в 2024 году - 3,8%, в 2025 году - 4,0%, в 2026 году - 4,0%.
Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.