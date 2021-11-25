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Как изменится курс гривны к доллару до 2026 года: прогноз МВФ

Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный Меморандум с МВФ.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2021 год - 27,32 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,52 грн/доллар)
  • 2022 год - 27,43 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,41 грн/доллар)
  • 2023 год - 27,91 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,66 грн/доллар)
  • 2024 год - 28,00 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,80 грн/доллар)
  • 2025 год - 28,00 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,80 грн/доллар).
  • 2026 год - 28,00 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,80 грн/доллар).

Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 3,5% до 3,2%. В 2022 году рост составит 3,6%, в 2023 году - 3,4%, в 2024 году - 3,8%, в 2025 году - 4,0%, в 2026 году - 4,0%.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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