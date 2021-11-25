Як зміниться курс гривні до долара до 2026 року: прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Прогноз покращено у порівнянні з даними за жовтень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений Меморандум з МВФ.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
Крім того, МВФ погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2021 році з 3,5% до 3,2%. У 2022 році зростання складе 3,6%, у 2023 році - 3,4%, у 2024 році - 3,8%, у 2025 році - 4,0%, у 2026 році - 4,0%.
Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.