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Как изменится курс гривны к доллару: прогноз МВФ до 2026 года

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Украина, Вторник 12 октября 2021 16:54
Как изменится курс гривны к доллару: прогноз МВФ до 2026 года Фото: МВФ улучшил прогноз курса гривны к доллару (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой н на данные к обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook) за октябрь 2021 года.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2021 год - 27,52 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,98 грн/доллар)
  • 2022 год - 27,41 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,61 грн/доллар)
  • 2023 год - 27,66 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,59 грн/доллар)
  • 2024 год - 27,80 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,75 грн/доллар)
  • 2025 год - 27,80 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,75 грн/доллар).
  • 2026 год - 27,80 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,75 грн/доллар).

Как изменится курс гривны к доллару: прогноз МВФ до 2026 года

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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