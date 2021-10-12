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МВФ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 12 октября 2021 16:09
МВФ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины Фото: МВФ прогнозирует слабый рост экономики Украины (www.imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор МВФ World Economic Outlook за октябрь 2021 года.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год - 5,9%).

МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет на 2022 году на 3,6%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%). Однако в следующем году ВВП Украины также будет расти медленнее, чем в среднем по миру (на 4,9%).

Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ - на 3,1%).

Напомним, в апреле Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%.

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