Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно, фактор праздников и длительных выходных оказал свое влияние на торги. Торговый диапазон составил всего 10 копеек, нацвалюта удерживалась в узком диапазоне 27,68 - 27,78.

Пархоменко напомнил, что на этой неделе из-за выходных Минфин не проводил размещения гособлигаций, ближайшее размещение планируется на 11 мая.

"Фундаментально украинские бумаги и гривна достаточно привлекательны. На политическом фоне риски эскалации конфликта снижены, а приезд чиновников США усиливает поддержку Украины. В паре с этим украинские парламентарии декларируют принятия законов требуемых МВФ, что улучшает наши позиции", - добавил он.

По его словам, экономические факторы также неплохи. "Несмотря на проблемы со скоростью вакцинации, что грозит новыми локадаунами, рекордный рост цен на украинские экспортные товары (железная руда на 11-летних максимумах, пшеница на 8-летних летних максимумах) позволяет наращивать объемы нашего экспорта", - отметил Пархоменко.

В дополнение к этому, повышение процентной ставки НБУ увеличивает доходность украинских бумаг, что делает их более привлекательными, что может формировать дополнительный интерес к гривне, считает аналитик.

По итогам недели официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,75 грн до 27,72 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,79/27,81 до 27,78/27,80 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках незначительно выросли за неделю с 27,62/27,82 до 27,64/27,83. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.