Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно, фактор свят і тривалих вихідних справив свій вплив на торги. Торговий діапазон склав всього 10 копійок, нацвалюта утримувалася у вузькому діапазоні 27,68 - 27,78.

Пархоменко нагадав, що на цьому тижні через вихідні Мінфін не проводив розміщення держоблігацій, найближче розміщення планується на 11 травня.

"Фундаментально українські папери і гривня досить привабливі. На політичному тлі ризики ескалації конфлікту знижені, а приїзд чиновників США посилює підтримку України. У парі з цим українські парламентарії декларують прийняття законів необхідних МВФ, що покращує наші позиції", - додав він.

За його словами, економічні фактори також непогані. "Незважаючи на проблеми зі швидкістю вакцинації, що загрожує новими локадаунами, рекордне зростання цін на українські експортні товари (залізна руда на 11-річних максимумах, пшениця на 8-річних літніх максимумах) дозволяє нарощувати обсяги нашого експорту", - зазначив Пархоменко.

На додаток до цього, підвищення процентної ставки НБУ збільшує прибутковість українських паперів, що робить їх більш привабливими, що може формувати додатковий інтерес до гривні, вважає аналітик.

За підсумками тижня офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,75 грн до 27,72 грн. Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,79/27,81 до 27,78/27,80 грн. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках незначно зросли за тиждень з 27,62/27,82 до 27,64 / 27,83. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.