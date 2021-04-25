Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

"Доллар на межбанке и наличный доллар умеренно росли большую часть недели. Разворот произошел в четверг, когда РФ заявила об отводе войск от украинской границы. Гривна быстро отыграла у доллара около 0,5% и продолжила умеренное укрепление в пятницу", - отметил он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий курс НБУ еще рос, а на других сегментах рынка доллар незначительно снизился на 0,1-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,96 до 28,06 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,99/28,00 до 27,89/27,91 (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,85/28,05 до 27,81/28,01 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.