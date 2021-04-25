Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
"Долар на міжбанку і готівковий долар помірно росли більшу частину тижня. Розворот стався в четвер, коли РФ заявила про відведення військ від українського кордону. Гривня швидко відіграла у долара близько 0,5% і продовжила помірне зміцнення в п'ятницю", - зазначив він.
Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнілий курс НБУ ще зростав, а на інших сегментах ринку Долар незначно знизився на 0,1-0,3%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,96 до 28,06 грн (+0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,99/28,00 до 27,89/27,91 (-0,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,85/28,05 до 27,81 / 28,01 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19-23 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.
Зазначимо, у Законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.