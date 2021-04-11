Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на следующую неделю

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий курс НБУ еще рос, а на других сегментах рынка доллар снизился на 0,1-0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,83 до 27,98 грн (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,02/28,04 до 27,91/27,93 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,80/28,01 до 27,78/27,98 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.