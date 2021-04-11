Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнюється курс НБУ ще ріс, а на інших сегментах ринку долар знизився на 0,1-0,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,83 до 27,98 грн (+0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,02/28,04 до 27,91/27,93 (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,80/28,01 до 27,78/27,98 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.