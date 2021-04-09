НБУ отказался от интервенций на межбанке, несмотря на скачки курса доллара
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 5-9 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ снова отказался от валютных интервенций, несмотря на скачки курса доллара на межбанке. В течение последней недели курс на межбанке колебался в пределах 27,80 - 28,00 гривен за доллар.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,5 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.