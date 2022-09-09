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Как изменился размер госдолга Украины за последний месяц: данные Минфина

Новина українською →
Украина, Пятница 09 сентября 2022 13:12
Как изменился размер госдолга Украины за последний месяц: данные Минфина Фото: госдолг Украины за июль вырос на 456 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 июля 2022 года составил 3 539,29 млрд гривен или 96,79 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

В июле сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 456,14 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте государственный долг уменьшился на 8,6 млрд долларов. Это было связано с девальвацией гривны на 25%.

По состоянию на 31 июля внешний долг составил 2 213,33 млрд гривен или 60,53 млрд долларов, внутренний долг - 1 325,97 млрд гривен или 36,26 млрд долларов.

Государственный долг Украины составил 3 164,84 млрд гривен или 86,55 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составил 374,45 млрд гривен или 10,24 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, госдолг Украины за 2021 год вырос на 7,7 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов.

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Министерство финансов Украины
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