Как изменился размер госдолга Украины за последний месяц: данные Минфина

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 июля 2022 года составил 3 539,29 млрд гривен или 96,79 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

В июле сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 456,14 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте государственный долг уменьшился на 8,6 млрд долларов. Это было связано с девальвацией гривны на 25%.

По состоянию на 31 июля внешний долг составил 2 213,33 млрд гривен или 60,53 млрд долларов, внутренний долг - 1 325,97 млрд гривен или 36,26 млрд долларов.

Государственный долг Украины составил 3 164,84 млрд гривен или 86,55 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составил 374,45 млрд гривен или 10,24 млрд долларов.