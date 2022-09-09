ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як змінився розмір держборгу України за останній місяць: дані Мінфіну

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 13:12
Як змінився розмір держборгу України за останній місяць: дані Мінфіну Фото: держборг України за липень зріс на 456 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 липня 2022 року склав 3 539,29 млрд гривень або 96,79 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

У липні сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 456,14 млрд гривень, та у доларовому еквіваленті державний борг зменшився на 8,6 млрд доларів. Це було пов’язано з девальвацією гривні на 25%.

Станом на 31 липня зовнішній борг склав 2 213,33 млрд гривень або 60,53 млрд доларів, внутрішній борг - 1 325,97 млрд гривень або 36,26 млрд доларів.

Державний борг України становив 3 164,84 млрд гривень або 86,55 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 374,45 млрд гривень або 10,24 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, держборг України за 2021 рік виріс на 7,7 млрд доларів. Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2021 року склав 2 671,83 млрд гривень або 97,95 млрд доларів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі