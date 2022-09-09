Як змінився розмір держборгу України за останній місяць: дані Мінфіну

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 липня 2022 року склав 3 539,29 млрд гривень або 96,79 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

У липні сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 456,14 млрд гривень, та у доларовому еквіваленті державний борг зменшився на 8,6 млрд доларів. Це було пов’язано з девальвацією гривні на 25%.

Станом на 31 липня зовнішній борг склав 2 213,33 млрд гривень або 60,53 млрд доларів, внутрішній борг - 1 325,97 млрд гривень або 36,26 млрд доларів.

Державний борг України становив 3 164,84 млрд гривень або 86,55 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 374,45 млрд гривень або 10,24 млрд доларів.