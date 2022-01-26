Госдолг Украины за год вырос на 7,7 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

По данным Минфина, в течение 2021 года сумма выросла в гривневом эквиваленте на 119,95 млрд гривен (на 4,7%), а в долларовом эквиваленте на 7,69 млрд долларов (на 8,5%).

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 560,23 млрд гривен (58,40% от общей суммы долга) или 57,20 млрд долларов, внутренний долг - 1 111,60 млрд гривен (41,60%) или 40,75 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 362,49 млрд гривен (88,42 % от общей суммы долга) или 86,61 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 309,33 млрд гривен (9,74%) или 9,54 млрд долларов.