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Госдолг Украины за год вырос на 7,7 млрд долларов

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Украина, Среда 26 января 2022 12:40
Госдолг Украины за год вырос на 7,7 млрд долларов Фото: правительство нарастило госдолг Украины на 7,7 млрд долларов (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение 2021 года сумма выросла в гривневом эквиваленте на 119,95 млрд гривен (на 4,7%), а в долларовом эквиваленте на 7,69 млрд долларов (на 8,5%).

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 560,23 млрд гривен (58,40% от общей суммы долга) или 57,20 млрд долларов, внутренний долг - 1 111,60 млрд гривен (41,60%) или 40,75 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 362,49 млрд гривен (88,42 % от общей суммы долга) или 86,61 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 309,33 млрд гривен (9,74%) или 9,54 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд гривен или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).

Напомним, Украина в 2022 году должна выплатить 550,71 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 423,97 млрд гривен, по внешнему - 126,74 млрд гривен.

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Министерство финансов Украины
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