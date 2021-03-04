Как изменились зарплаты украинцев за четверть века: данные Госстата

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составила 11591 гривну. Это в 159 раз выше, чем в 1995 году (73 гривны).

Госстат приводит данные по зарплате с 1995 года. Однако поскольку гривна была введена только в 1996 году, то корректно сравнить зарплату в долларах можно только с этого года. Расчеты показывают, что средняя зарплата украинцев за последние 25 лет (1996 – 2020 годы) выросла в 6,2 раза с 69 до 430 долларов.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Отметим, реальная зарплата выросла за 2016 год на 9,0%, за 2017 год на 19,1%, за 2018 год на 12,5%, за 2019 год на 9,8%.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).