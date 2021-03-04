Як змінилися зарплати українців за чверть століття: дані Держстату

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року склала 11591 гривню. Це у 159 разів вище, ніж в 1995 році (73 гривні).

Держстат наводить дані по зарплаті з 1995 року. Однак оскільки гривня була введена тільки в 1996 році, коректно порівняти зарплату в доларах можна лише з цього року. Розрахунки показують, що середня зарплата українців за останні 25 років (1996 – 2020 роки) зросла у 6,2 рази з 69 до 430 доларів.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Зазначимо, реальна зарплата зросла за 2016 рік на 9,0%, за 2017 рік на 19,1%, за 2018 рік на 12,5%, за 2019 рік на 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).