RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як змінилися зарплати українців за чверть століття: дані Держстату

Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року склала 11591 гривню. Це у 159 разів вище, ніж в 1995 році (73 гривні).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Держстат наводить дані по зарплаті з 1995 року. Однак оскільки гривня була введена тільки в 1996 році, коректно порівняти зарплату в доларах можна лише з цього року. Розрахунки показують, що середня зарплата українців за останні 25 років (1996 – 2020 роки) зросла у 6,2 рази з 69 до 430 доларів.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Зазначимо, реальна зарплата зросла за 2016 рік на 9,0%, за 2017 рік на 19,1%, за 2018 рік на 12,5%, за 2019 рік на 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України зарплатаДержавна служба статистики
Читайте також
Розрив у зарплатах скоротився: скільки заробляють чоловіки та жінки в Україні
Середня зарплата українців за рік зросла на 1,6 тисяч гривень
Прогноз погоди