​​У змінах до Конституції немає особливих статусів для жодного регіону, - нардеп

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" заявили, що в основі документу лежить Європейська хартія місцевого самоврядування

Перший заступник голови фракції "Слуга Народу" Олександр Корнієнко заявив, що у законопроекті президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації немає жодних особливих статусів для жодних регіонів України. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в основі документу лежить Європейська хартія місцевого самоврядування.

"В основі лежить Європейська хартія місцевого самоврядування, що засвідчує: мають виконуватися певні принципи, щоби місцеве самоврядування існувало, розвивалось і приносило користь людям... Серед основних принципів – повсюдність. Тобто, вся територія має бути покрита місцевим самоврядуванням. А також субсидіарність, за якою всі питання, що можна вирішити на місцевому рівні, вирішуються саме на місцевому рівні", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, на цьому тижні Верховна рада планує розглянути зміни до Конституції в частині децентралізації. Так, парламент може направити відповідний проект закону на розгляд в КСУ.

Як писало РБК-Україна, сьогодні текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" з'явився у Верховній Раді. При цьому президент вніс його до ВР 13 грудня.

Так, глава парламенту Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.