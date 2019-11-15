Изменения в составе комитетов Рады рассмотрят 27 ноября

Регламентный комитет Верховной рады рассмотрит изменения в составе парламентских комитетов 27 ноября. Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, изменения в комитетах согласуют за две недели.

"Кажется, на 27 число стоит регламентный комитет. На нем уже будет приниматься постановление об изменениях в составе комитетов. Оно будет касаться не только комитета международных дел, но и тех событий, которые сегодня состоялись (исключение двух депутатов из фракции, - ред.)", - заявил Корниенко.

При этом он не исключил, что депутаты Анна Скороход и Антон Поляков войдут в состав другой фракции.

"Депутаты присутствуют в комитетах по квоте "Слуги народа". Если они стали внефракционными, нам надо менять формат комитетов. Ведь фактически, у внефракционных увеличивается количество. Им надо между собой договариваться. А возможно они вступят в другую фракцию", - добавил Корниенко.

Напомним, двух нардепов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуга народа".

Позже стало известно, что основная причина исключения Скороход и Полякова из фракции - это неголосование за те законопроекты, по которым было общее решение фракции.