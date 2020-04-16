Изменения в Регламент ВР по лимиту поправок будут действовать временно, - нардеп

Депутат Верховной рады Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил, что фракции достигли консенсуса по законопроекту об изменениях в Регламент ВР для противодействия "поправочному спаму". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Принятие изменений в Регламент необходимо, чтобы разблокировать закон о банках.

"Достигнут консенсус между фракциями! Будем голосовать изменения в регламент, чтобы разблокировать "банковский" законопроект. Норма будет действовать не более 3-х месяцев. После этого внесем изменения", - рассказал парламентарий.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что во фракции "Слуга народа" есть более 200 голосов для принятия изменений регламента по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры

Кроме того, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков вчера подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 16 апреля. Заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, источник во фракции "Слуга народа" заявил, что парламент на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. По его словам, на заседании планируется в целом принять три закона.