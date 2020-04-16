Изменение регламента и оборонные закупки: Рада снова собирается на внеочередное заседание

Заседание начнется в 13:00
В четверг, 16 апреля, Верховная рада вновь соберется для проведения внеочередного заседания парламента. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.
На заседании планируется рассмотреть следующие законопроекты:
Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков вчера подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 16 апреля. Заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского. Также была опубликована повестка дня заседания парламента.
Как писало РБК-Украина ранее, источник во фракции "Слуга народа" заявил, что парламент на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. По его словам, на заседании планируется в целом принять три закона.