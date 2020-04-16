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В "Слуге народа" не хватает голосов за законопроект об изменениях в регламент

Новости » Политика     16.04.2020 - 13:47
В "Слуге народа" не хватает голосов за законопроект об изменениях в регламент
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Слуга народа" не сможет самостоятельно принять законопроект

Во фракции "Слуга народа" есть более 200 голосов для принятия изменений регламента по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметила, что голосов монобольшинства может оказаться недостаточно.

"Я не уверена, что нам хватит собственных голосов. Но, возможно, там часть внефракционных поддержит и еще одна политическая группа. Я думаю, что у нас точно больше 200 голосов. Но самостоятельно мы не сможем принять эти изменения (в регламент - ред.)", - заявила Кравчук

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что в четверг, 16 апреля, Верховная рада вновь соберется для проведения внеочередного заседания парламента. На заседании планируется рассмотреть пять законопроектов.

Кроме того, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков вчера подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 16 апреля. Заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

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