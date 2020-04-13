ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Изменения в бюджет-2020: ВР определила порядок выплаты пособия по безработице

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 15:33
Изменения в бюджет-2020: ВР определила порядок выплаты пособия по безработице
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В законе прописано, что размер финансирования помощи по частичной безработице определяет Кабмин

В изменениях в государственный бюджет на 2020 год Верховная рада Украины определила порядок выплаты пособия по безработице на период карантина из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы поддержали доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020.

В частности, закон "О занятости населения" дополнен статьей 47-1 "помощь по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Указано, что сумма пособия по частичной безработице на период карантина предоставляется работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на срок приостановления (сокращения) деятельности, а также в течение 30 календарных дней после завершения карантина. Отмечается, что она предоставляется в случае уплаты работодателем единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение шести месяцев, предшествующих дате остановки деятельности.

Документом предусмотрено, что выплата работникам пособия по частичной безработице на период карантина осуществляется работодателем с первого дня сокращения продолжительности их рабочего времени в пределах срока приостановления (сокращения) деятельности, но не более 30 календарных дней после завершения карантина.

При этом размер, порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, определяются КМУ.

Также устанавливается, что для лиц, потерявших работу в период карантина, не применяются требования по сокращению продолжительности выплаты пособия по безработице, при этом общая продолжительность выплаты пособия по безработице для таких лиц не может превышать 270 календарных дней.

Напомним, 11 апреля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что Кабинет министров Украины будет компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина. Он уверял, что КМУ будет увеличивать помощь по безработице.

Как писало РБК-Украина, по прогнозу Министерства экономики, ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавируса.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 13 апреля В Раде назвали ориентировочную дату рассмотрения закона о банках
Новости Украины безработицаВерховная РадаБюджет 2020Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь