Зміни до бюджету-2020: ВР визначила порядок виплати допомоги по безробіттю

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законі прописано, що розмір фінансування допомоги по частковому безробіттю визначає Кабмін

У змінах до державного бюджету на 2020 рік Верховна рада України визначила порядок виплати допомоги по безробіттю на період карантину через пандемію коронавірусу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи підтримали доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020.

Зокрема, закон "Про зайнятість населення" доповнений статтею 47-1 "допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Вказано, що сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину. Зазначається, що вона надається у разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.

Документом передбачено, що виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

При цьому розмір, порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, визначаються КМУ.

Також встановлюється, що для осіб, які втратили роботу в період карантину, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, при цьому загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

Нагадаємо, 11 квітня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що Кабінет міністрів України компенсуватиме виплати для зарплат підприємствам, які не звільнятимуть людей на час карантину. Він запевняв, що КМУ буде збільшувати допомогу з безробіття.

Як писало РБК-Україна, за прогнозом Міністерства економіки, ситуація на ринку праці України у 2020 році погіршиться в умовах загальносвітового поширення захворюваності коронавірусом.