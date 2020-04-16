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Зміна регламенту і оборонні закупівлі: Рада знову збирається на позачергове засідання

Новини » Політика     16.04.2020 - 10:57
Зміна регламенту і оборонні закупівлі: Рада знову збирається на позачергове засідання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання розпочнеться о 13:00

У четвер, 16 квітня, Верховна рада знову збереться для проведення позачергового засідання парламенту. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної ради.

На засіданні планується розглянути наступні законопроекти:

  • законопроект №0034 про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком
  • проект №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання)
  • законопроект №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання)
  • проект №2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)
  • законопроект №2398-д про оборонні закупівлі (друге читання)

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вчора підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 16 квітня. Засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського. Також був опублікований порядок денний засідання парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, джерело у фракції "Слуга народу" заявив, що парламент на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне лише п'ять питань. За його словами, на засіданні планується в цілому прийняти три закони.

Рада зможе винести закон про банки на розгляд до 1 травня Позачергове засідання Ради: опубліковано порядок денний
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