Зміна регламенту і оборонні закупівлі: Рада знову збирається на позачергове засідання

Засідання розпочнеться о 13:00
У четвер, 16 квітня, Верховна рада знову збереться для проведення позачергового засідання парламенту. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної ради.
На засіданні планується розглянути наступні законопроекти:
Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вчора підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 16 квітня. Засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського. Також був опублікований порядок денний засідання парламенту.
Як писало РБК-Україна раніше, джерело у фракції "Слуга народу" заявив, що парламент на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне лише п'ять питань. За його словами, на засіданні планується в цілому прийняти три закони.