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В Ізмаїлі Одеської області пролунали вибухи: повідомлялося про атаку "Шахедів"

Ізмаїл, Субота 10 лютого 2024 01:27
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В Ізмаїлі Одеської області пролунали вибухи: повідомлялося про атаку "Шахедів" Ілюстративне фото: в Ізмаїлі на Одещині прогриміли вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мешканці Ізмаїлу Одеської області чули вибухи вночі 10 лютого. Мер міста Андрій Абрамченко повідомив про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мера Ізмаїла Андрія Абрамченка у соціальній мережі Facebook.

Абрамченко повідомив про загрозу БпЛА та роботу ППО.

"Загроза БпЛА. Працює ППО. Зберігайте інформаційну тишу. Пам‘ятайте, що не можна знімати роботу ППО і надсилати відео в канали чи боти.", - написав мер.

За повідомленнями Повітряних сил ЗС України безпілотники в Ізмаїльському районі рухаються хаотично.

"Всі БпЛА знаходяться в Ізмаїльському районі, напрямок руху хаотичний;
БпЛА в Акваторії Чорного моря рухаються у напрямку інших груп", - повідомили захисники.

В Одеській області повітряна тривога триває майже чотири години.

В Ізмаїлі Одеської області пролунали вибухи: повідомлялося про атаку &quot;Шахедів&quot;Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака росіян по Одеській області

Раніше ми писали, що мешканці Одеси чули вибухи увечері 9 лютого. ЗМІ повідомляли про роботу ППО.

До речі, через атаку росіян "Шахедами" по Одесі 8 лютого, пошкоджено багатоповерхівку та навчальний заклад. До цього одесити чули вибухи.

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