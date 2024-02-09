В Одесі пролунали вибухи: ЗМІ пишуть про роботу ППО
В Одесі сьогодні, 9 лютого, увечері пролунали вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Як пише "Думська", у місті працюють системи протиповітряної оборони.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
При цьому Повітряні сили попереджали, що ворожі "Шахеди" летять з півдня Одеської області. Вони прямують у бік Одеси із заходу.
Також ворожі дрони помітили у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Мешканцям Одеси необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Атаки дронів
Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Найчастіше вони запускають безпілотники з території тимчасово окупованого Криму у бік Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.
Зокрема, цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 16 ударних дронів. Наша протиповітряна оборона збила 10 безпілотників.
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